Дуда напомнил, что единственная автострада с запада на Украину идет через Польшу

По словам польского президента, страна продолжит поддерживать украинскую сторону в соответствии с взятыми на себя союзническими обязательствами

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Президент Польши Анджей Дуда напомнил, что единственная автострада, которая идет с запада на Украину, проходит через польскую территорию. Об этом он заявил на брифинге после организованных президентом США Джо Байденом телефонных переговоров с союзниками об оказании помощи Украине.

"Я хочу подчеркнуть, что мы ключевая страна в области оказания помощи Украине, в том числе и на будущее, если говорить о поддержке Украины. Единственная автострада идет со стороны Западной Европы на Украину через Польшу, это автострада А4. Железные дороги самого хорошего качества идут через Польшу, аэропорт международного уровня находится в Жешуве около польско-украинской границы и представляет собой сегодня воздушную связь с Украиной", - сказал он.

По словам Дуды, Польша продолжит поддерживать Украину в соответствии с взятыми на себя союзническими обязательствами.

Как добавил польский лидер, организованные Байденом переговоры длились около часа. Помимо президента Польши, в беседе с американским лидером приняли участие премьер-министр Канады Джастин Трюдо, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Шарль Мишель, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Японии Фумио Кисида, генсек НАТО Йенс Столтенберг, премьер-министр Великобритании Риши Сунак, президент Румынии Клаус Йоханнис и министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.