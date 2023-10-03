Блинкен и Билльстрём обсудили последние приготовления к принятию Швеции в НАТО

Глава американского внешнеполитического ведомства также поблагодарил шведского коллегу за "продолжение поддержки Украины" Стокгольмом

ВАШИНГТОН, 3 октября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём обсудили по телефону "последние приготовления" к вступлению Стокгольма в Организацию Североатлантического договора (НАТО). Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер.

Как говорится в распространенном им письменном заявлении, стороны "рассмотрели последние приготовления к принятию Швеции в НАТО". Никакие подробности не приводятся.

Кроме того, по свидетельству Миллера, глава американского внешнеполитического ведомства поблагодарил шведского коллегу за "продолжение поддержки Украины" Стокгольмом.

Наконец, Блинкен и Билльстрём "обсудили пути углубления экономического и технологического сотрудничества" США и Швеции, добавил Миллер.

Финляндия и Швеция подали свои заявки на вступление в НАТО в мае 2022 года, указав, что к такому шагу их подтолкнули события на Украине. Финляндия уже стала членом альянса, а заявку Швеции пока не ратифицировали две страны - Турция и Венгрия. Анкара не раз заявляла протест в связи с многочисленными провокационными акциями в Швеции, направленными против Турции или ислама. В нескольких таких акциях участвовали сторонники Рабочей партии Курдистана, признанной в Турции террористической организацией. Для одобрения заявки Швеции в НАТО Турция, в частности, требует, чтобы власти этой страны на практике исполняли обновленный закон о противодействии терроризму и эффективно пресекали подобные инциденты.