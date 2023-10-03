Нетаньяху заявил, что Иран не помешает Израилю расширять "круг мира" в регионе

Премьер-министр еврейского государства отметил, что "в то время, как террористический режим Хаменеи сеет разрушение и смерть, Израиль способствует прогрессу и миру"

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 октября. /ТАСС/. Иран не сможет помешать усилиям Израиля по нормализации отношений со странами ближневосточного региона. С таким заявлением выступил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху после того, как духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи выразил мнение, что ставка некоторых государств на нормализацию отношений с Израилем не будет успешной.

"Точно так же, как Иран не помешал нам [Израилю] заключить "Авраамовы соглашения", Иран не помешает нам еще больше расширять круг мира на благо граждан Израиля, народов региона и всего человечества", - распространила высказывания премьера его канцелярия. "В то время, как террористический режим Хаменеи сеет разрушение и смерть, Израиль способствует прогрессу и миру", - добавил Нетаньяху.

В сентябре 2020 года в Вашингтоне израильская сторона при посредничестве США подписала документы о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном. На Западе трехсторонняя сделка получила название "Авраамовы соглашения". Впоследствии о нормализации отношений с еврейским государством объявили Судан и Марокко. До заключения мира с ОАЭ и Бахрейном у Израиля из арабских стран были дипломатические отношения только с Египтом и Иорданией.

В августе 2023 года газета The Wall Street Journal сообщала со ссылкой на источники из числа американских чиновников, что Вашингтон и Эр-Рияд согласовали в общих чертах условия сделки по нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем. По информации издания, договоренности предполагают признание Саудовской Аравией Государства Израиль в обмен на уступки по отношению к палестинцам, гарантии безопасности со стороны США и помощь в сфере мирного атома. Сообщалось, что детали возможного соглашения будут согласованы в ближайшие 9-12 месяцев.