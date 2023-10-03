Жапаров подписал закон, позволяющий пересматривать решения Конституционного суда Киргизии

В нем отмечается, что пересмотр будет осуществляться по представлению президента или председателя КС, если изменилась конституционная норма, на основании которой суд принял то или иное решение, открылись новые существенные обстоятельства, неизвестные КС в момент вынесение решения, а также противоречия принятого решения моральным и нравственным ценностям и общественному сознанию населения республики

БИШКЕК, 3 октября. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал принятый парламентом закон, позволяющий Конституционному суду (КС) пересматривать ранее принятые им решения. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал конституционный закон Кыргызской Республики "О внесении изменения в конституционный закон Кыргызской Республики "О Конституционном суде Кыргызской Республики", который был принят парламентом Кыргызской Республики 28 сентября 2023 года", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что пересмотр принятых ранее судом решений будет осуществляться по представлению президента или председателя КС в случае, если изменилась конституционная норма, на основании которой суд принял то или иное решение, открылись новые существенные обстоятельства, неизвестные КС в момент вынесение решения, а также противоречия принятого решения моральным и нравственным ценностям и общественному сознанию населения республики.

"Конституционный закон вступает в силу со дня официального опубликования", - добавили в пресс-службе президента республики.

Инициатором этого закона выступил Жапаров. Поводом для его принятия стало решение Конституционного суда о том, что в республике не запрещается совершеннолетним выбирать матчество (матроним). Это вызвало возмущение у депутатов парламента, которые выступили с предложением предусмотреть возможность пересмотра принятых КС решений.