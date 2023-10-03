Жапаров подписал закон, позволяющий пересматривать решения Конституционного суда Киргизии

БИШКЕК, 3 октября. /ТАСС/. Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал принятый парламентом закон, позволяющий Конституционному суду (КС) пересматривать ранее принятые им решения. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.
"Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал конституционный закон Кыргызской Республики "О внесении изменения в конституционный закон Кыргызской Республики "О Конституционном суде Кыргызской Республики", который был принят парламентом Кыргызской Республики 28 сентября 2023 года", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что пересмотр принятых ранее судом решений будет осуществляться по представлению президента или председателя КС в случае, если изменилась конституционная норма, на основании которой суд принял то или иное решение, открылись новые существенные обстоятельства, неизвестные КС в момент вынесение решения, а также противоречия принятого решения моральным и нравственным ценностям и общественному сознанию населения республики.
"Конституционный закон вступает в силу со дня официального опубликования", - добавили в пресс-службе президента республики.
Инициатором этого закона выступил Жапаров. Поводом для его принятия стало решение Конституционного суда о том, что в республике не запрещается совершеннолетним выбирать матчество (матроним). Это вызвало возмущение у депутатов парламента, которые выступили с предложением предусмотреть возможность пересмотра принятых КС решений.