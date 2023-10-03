СМИ: французская Turgis & Gaillard подписала контракт на производство БПЛА на Украине

Первые экземпляры могут собрать уже в 2024 году, сообщила газета La Tribune

ПАРИЖ, 3 октября. /ТАСС/. Французская компания Turgis & Gaillard подписала контракт с украинским предприятием "Антонов" на сборку ее ударно-разведывательного беспилотника на территории Украины, первые экземпляры могут быть собраны уже в следующем году. Об этом сообщила газета La Tribune со ссылкой на представителей французской компании.

Утверждается, что речь идет об аппарате "наподобие ее средневысотного беспилотного летательного аппарата большой продолжительности полета (MALE) Aarok. Данный БПЛА был впервые продемонстрирован на авиасалоне в Ле-Бурже в качестве конкурента состоящему на вооружении ВС Франции американскому MQ-9 Reaper. При этом аппарат, который должен собираться на Украине, будет использоваться исключительно украинскими военными. Технические характеристики будущего БПЛА не раскрываются.

По информации издания, контракт был подписан во время визита французской делегации во главе с министром вооруженных сил республики Себастьеном Лекорню в Киев на прошлой неделе. Со стороны Turgis & Gaillard подпись ставил ее военный советник Жан-Франсуа Ферле, возглавлявший ранее Управление военной разведки (DRM) Франции. В компании сообщили, что после подписания этого соглашения "партнерам предстоит решить все вопросы, связанные с производством и эксплуатацией", в том числе вопрос местоположения будущей производственной площадки, а также поставок французского оборудования.

Издание отмечает, что вместе с Turgis & Gaillard в Киеве французы подписали 15 соглашений, плюс соглашение о сотрудничестве Генеральной дирекции по вооружению (DGA) с их украинскими коллегами. Производитель беспилотников Delair, подписавший летом этого года первый контракт на поставку 150 разведывательных беспилотников, заключил с Минобороны Украины контракт на поставку еще неопределенного количества беспилотников, промышленная группа Thales подписала соглашение с украинской компанией о совместной разработке БПЛА, а Vistory создаст на Украине центр 3D-печати для производства запчастей.

Кроме того, французское подразделение франко-германского концерна KNDS Nexter поставит еще шесть самоходных гаубиц Caesar и намерено обеспечивать техническое обслуживание Caesar и бронемашин AMX-10, а также осуществлять производство на месте некоторых запчастей к Caesar и установку вооружения на украинскую военную технику. Производитель бронетехники Arquus обязался оказывать поддержку в обслуживании бронетранспортеров (БТР), более сотни которых Париж поставил Киеву, "в том числе за счет местного производства запасных частей". Компания CEFA поставит восемь тяжелых роботов разминирования SDZ и восемь машин-амфибий для переправы через реки.