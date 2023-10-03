3 октября, 17:25,
обновлено 3 октября, 17:41
Военная операция на Украине

Белый дом заявил, что помощь Украине может предотвратить конфликт с участием ВС США

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности ведомства Джон Кирби отметил, что "противодействие способности" Москвы вести военные действия с Киевом "может в действительности предотвратить более крупный конфликт, в котором может потребоваться участие американских войск"

ВАШИНГТОН, 3 октября. /ТАСС/. Оказание Вашингтоном помощи Киеву, возможно, позволяет не допустить более крупного конфликта с участием американских военных. С таким утверждением выступил на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

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Военная операция на Украине. Онлайн

По его словам, "противодействие способности" России вести военные действия с Украиной "может в действительности предотвратить более крупный конфликт, в котором может потребоваться участие американских войск".

  

Теги:
УкраинаСШАРоссияВоенная операция на Украине
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