В Эстонии подозревают в хищении оператора платформы, собиравшего средства для Украины

Прокуратура не раскрывает данные о размере причиненного ущерба и не комментирует другие детали дела

ВИЛЬНЮС, 3 октября. /ТАСС/. Полиция Эстонии подозревает оператора онлайн-платформы toeta.me, занимавшегося сбором средств на покупку беспилотников для Украины, в хищении крупной суммы денег. Об этом сообщил портал эстонского гостелерадио ERR.

По сообщению портала, "Департамент полиции и пограничной охраны (PPA) подозревает собиравшего пожертвования для Украины оператора платформы toeta.me, некоммерческое объединение "Институт инфографики и эргономики", а также его единственного члена правления Анри Лаупмаа в присвоении имущества в особо крупных размерах". Подчеркивается, что "речь пока идет о подозрении", прокуратура не раскрывает данные о размере причиненного ущерба и не комментирует другие детали дела.

По данным ERR, средства собирались "для отправки на Украину беспилотников". Кампанию по сбору пожертвований возглавляли, в частности, музыкант и писатель Рой Страйдер, а также два эстонских депутата. К концу кампании, утверждает ERR, было собрано "почти €223 тыс. при поддержке около 4 000 жертвователей".