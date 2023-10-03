США считают, что Карабаху нужны наблюдатели, но не российские миротворцы

Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател заявил, что Вашингтон продолжает настаивать на создании "независимой наблюдательной миссии" в регионе, даже после того, как его посетила делегация ООН

ВАШИНГТОН, 3 октября. /ТАСС/. США считают, что Нагорному Карабаху нужна независимая международная миссия, однако присутствие российских миротворцев в регионе вызывает у них обеспокоенность. Об этом заявил на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

"Я не буду заниматься спекуляциями, но это присутствие продолжает вызывать обеспокоенность. США поддерживают контакт с властями Армении и Азербайджана по этим вопросам и делаем все возможное, чтобы добиться справедливого и устойчивого мира", - сказал он, отвечая на вопрос о том, есть ли, с точки зрения США, основания для присутствия в Нагорном Карабахе российских миротворцев после установления там контроля Азербайджана.

В то же время Пател отметил, что США продолжают настаивать на создании "независимой наблюдательной миссии" в регионе, даже после того, как Нагорный Карабах посетила делегация ООН. "Мы продолжаем считать, несмотря на визит ООН, что есть серьезная необходимость в долгосрочной независимой наблюдательной миссии в Нагорном Карабахе. Мы считаем, что она обеспечит прозрачность ситуации, а также права и безопасность населения", - сказал он.