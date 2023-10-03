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Военная операция на Украине

Белый дом не уточнил, есть ли резервный вариант на отказ Конгресса выделять помощь Украине

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности ведомства Джон Кирби рассказал, что лидеры Группы семи обсуждали в том числе необходимость продолжать оказывать поддержку Киеву

ВАШИНГТОН, 3 октября. /ТАСС/. Американская администрация отказывается уточнить, обсуждают ли лидеры Группы семи (G7) какой-то резервный вариант действий на тот случай, если Конгресс США не утвердит дальнейшее предоставление крупной американской помощи Украине.

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Выступая на регулярном брифинге для журналистов, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби не стал прямо отвечать на вопрос, обсуждали ли руководители G7 в состоявшемся несколькими часами ранее разговоре какой-то план "Б" на тот случай, если дальнейшая финансовая помощь Киеву со стороны Конгресса США "не материализуется". "Не буду вдаваться в дальнейшие детали сверх тех, которые раскрыл в своем вступительном слове. Значительная часть разговора касалась того, что произошло на Капитолийском холме, а также необходимости продолжать оказывать Украине поддержку", - заявил сотрудник СНБ.

"Уверенность президента [США Джо Байдена] была подкреплена прочным единством мнений [других] участников разговора", - утверждал Кирби. Он имел в виду уверенность главы вашингтонской администрации в том, что законодательная ветвь власти США продолжит выделять крупные ассигнования на оказание помощи Украине. 

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