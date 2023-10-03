В Молдавии введут новые ограничения против партии "Шор" после проигрыша в суде

Вице-председатель парламента и правящей Партии действия и солидарности Михай Попшой заявил, что парламент республики одобрит некое компромиссное решение, которое, по его словам, будет ближе к рекомендациям Венецианской комиссии Совета Европы

КИШИНЕВ, 3 октября. /ТАСС/. Власти Молдавии введут несколько новых ограничений против находящейся в процессе ликвидации оппозиционной партии "Шор" после решения Конституционного суда (КС) признать незаконным запрет на участие в выборах для членов этой партии. Как заявил телеканалу Rlive вице-председатель парламента и правящей Партии действия и солидарности (ПДС) Михай Попшой, он надеялся на последовательность решений КС, который ранее признал партию "Шор" незаконной.

"Для меня этот вердикт был неожиданным. Я надеялся, что судьи КС согласятся применить свое [прежнее] решение на практике. <…> Завтра мы разработаем новые законодательное меры, чтобы защитить граждан Республики Молдова от координируемых из Кремля гибридных действий, которыми занимаются некоторые представители этой преступной организации", - заявил Попшой.

Он уточнил, что в среду парламент Молдавии одобрит некое компромиссное решение, которое, по его словам, будет ближе к рекомендациям Венецианской комиссии Совета Европы. Председатель парламента Молдавии Игорь Гросу уже объявил о созыве депутатов на внеочередное заседание в среду.

Решение суда

Ранее КС признал незаконными поправки в Избирательный кодекс, которые лишают права участвовать в выборах членов запрещенных политических формирований, в частности бывших представителей партии "Шор". Их опротестовали бывшие члены этой партии. Они аргументировали свое право участвовать в выборах тем фактом, что изменения в Избирательный кодекс были внесены голосами ПДС после признания незаконной партии "Шор" и не могут применяться к ее представителям. Кроме того, выступавшие на заседании адвокаты обратили внимание, что изменения вносились в период подготовки к всеобщим выборам в местные органы власти, которые назначены на 5 ноября.

В июне 2023 года Конституционный суд Молдавии по предложению правительства постановил признать неконституционной партию "Шор". Судьи приняли к сведению обвинения в финансовых нарушениях, выводы Службы информации и безопасности, которая обвинила партию "Шор" в действиях в интересах России, а также санкции против политической силы во главе с Иланом Шором со стороны ЕС и США, а также другие обвинения. Согласно этому решению, партия считается распущенной, а Минюсту республики поручено создать комиссию по ее ликвидации и исключению из государственного реестра. Однако представлявшие партию "Шор" депутаты остались в парламенте и считаются независимыми, не имея права присоединиться к другим партиям.

Ранее Венецианская комиссия, куда обратился КС с просьбой дать оценку инициативы правительства, указала, что признание той или иной политической партии неконституционной будет вмешательством в право на свободу объединений.