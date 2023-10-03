AFP: во Франции задержали бывшего разведчика за разглашение военной тайны

Агентство не уточнило конкретные высказывания или действия, за которые мог быть задержан Жан-Франсуа Люйе

ПАРИЖ, 3 октября. /ТАСС/. Бывший сотрудник Главного управления внешней разведки Франции (DGSE) Жан-Франсуа Люйе задержан за разглашение военной тайны. Об этом сообщило AFP со ссылкой на источник.

Конкретные высказывания или действия, за которые мог быть задержан экс-шпион, не уточняются. Однако в июне Люйе опубликовал во Франции книгу "Человек из Триполи", в которой рассказал о своей работе в Ливии с 2009 по 2012 год, вплоть до свержения лидера этой страны Муаммара Каддафи. В интервью газете Jeune Afrique по случаю выхода книги Люйе сообщил, что в Триполи, где он занимался поддержанием "полезных контактов", были осведомлены о его работе на внешнюю разведку и через него иногда передавали различные послания в Париж в обход посла республики.

Агентство напоминает, что 15 сентября был задержан другой бывший разведчик DGSE. Как и Люйе, он опубликовал мемуары под заголовком "Шпион, 44 года в DGSE" под псевдонимом Ришар Воланж. В частности, он рассказывал о своей работе в Африке и о том, как выслеживал вплоть до Джибути французского исламиста Петера Шерифа, который был близко знаком с братьями Куаши, напавшими в 2015 году в Париже на редакцию еженедельника Charlie Hebdo. В 2018 году он был там арестован и доставлен во Францию.

"DGSE положила конец привычке почти всех бывших шпионов рассказывать о своей прошлой деятельности, чтобы свести концы с концами", - заявил агентству адвокат задержанного 15 сентября разведчика Эммануэль Людо.