Байден заявил союзникам и партнерам о готовности продолжать поддержку Украины

Участники беседы обсудили "усилия по обеспечению Украины оружием и боеприпасами", а также укреплению противовоздушной обороны страны для защиты инфраструктурных объектов

ВАШИНГТОН, 3 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в беседе с союзниками и партнерами Соединенных Штатов заявил о готовности поддерживать Украину столько, сколько потребуется. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Как отмечается в документе, американский лидер обсудил с союзниками и партнерами сохраняющиеся усилия по оказанию помощи Украине. Байден "подтвердил приверженность США помогать Украине столько, сколько потребуется для защиты ее суверенитета и территориальной целостности".

Участники беседы обсудили "усилия по обеспечению Украины оружием и боеприпасами", а также укреплению противовоздушной обороны страны для защиты инфраструктурных объектов. Кроме того, в ходе разговора обсуждался вопрос восстановления экономики Украины, а также проблемы в сфере энергетической, экономической и продовольственной безопасности.

В беседе с американским лидером приняли участие премьер-министр Канады Джастин Трюдо, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Евросовета Шарль Мишель, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони, премьер-министр Японии Фумио Кисида, генсек НАТО Йенс Столтенберг, президент Польши Анджей Дуда, премьер-министр Великобритании Риши Сунак, президент Румынии Клаус Йоханнис и министр иностранных дел Франции Катрин Колонна.

Как сообщил ранее портал Axios, Байден и госсекретарь США Энтони Блинкен должны были сообщить союзникам и партнерам, что работают над соглашением с Конгрессом о продолжении финансирования военной помощи Украине. Также американская администрация надеется "снять опасения", что политическое противостояние внутри США может помочь России в ходе конфликта.