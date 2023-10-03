Байден поблагодарил Катар за помощь в освобождении граждан США из тюрьмы в Иране

Президент США провел телефонный разговор с эмиром страны шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани

ДУБАЙ, 3 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в регионе. Об этом сообщила канцелярия эмира.

Как отмечается в заявлении, распространенном канцелярией по итогам переговоров, Байден выразил эмиру "глубокую благодарность и признательность" за посредничество Катара в процессе обмена заключенными между США и Ираном.

18 сентября США и Иран при посредничестве Катара обменялись заключенными в формате "пять на пять". Самолет с пятью освобожденными американскими гражданами прилетел в Доху. На борту также находились двое членов семей бывших заключенных, которым, как утверждает администрация США, было запрещено покидать исламскую республику.

В рамках сделки по обмену заключенными Иран получил доступ к своим активам, которые были заблокированы на счетах южнокорейских банков из-за санкций США. Средства в размере $5,9 млрд сначала были переведены из Южной Кореи в Швейцарию для конвертации в евро, а затем поступили на счета иранских банков в Катаре.