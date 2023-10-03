Премьер Нигера обвинил Францию в планах убийства представителей новых властей

Али Ламин Зейн заявил, что Париж использует свои инструменты для дестабилизации ситуации в стране

ДУБАЙ, 3 октября. /ТАСС/. Назначенный мятежниками глава переходного правительства Нигера Али Ламин Зейн обвинил Францию в подготовке плана убийства видных представителей новых властей африканской страны.

"Франция наряду с другими нашими врагами подготовила план убийства выдающихся министров и представителей руководства страны. <...> Франция использует свои инструменты для дестабилизации ситуации [в Нигере] <...>", - приводит телеканал Al Jazeera слова премьера.

26 июля в Нигере группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины (НССР) во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Новые власти денонсировали военные соглашения с Францией, касающиеся дислокации французских военных, и потребовали вывода контингента. Первоначально Франция заявила о непризнании этого требования по той причине, что соглашения о размещении военных были заключены с прежними властями Нигера, признаваемыми Парижем в качестве единственно легитимных.

24 сентября президент Франции Эмманюэль Макрон объявил об отзыве посла и нескольких дипломатов из Ниамея, а также об отказе от военного сотрудничества с мятежниками, захватившими власть в Нигере. Он уточнил, что Франция до конца года намерена вывести своих военных из этой страны. 26 сентября представитель НССР полковник Амаду Абдраман заявил, что новые власти не получали какого-либо официального уведомления о выводе из страны французских военных.