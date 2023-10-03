В Сирии сообщили об уничтожении двух беспилотников террористов в провинции Алеппо

В Минобороны арабской республики отметили, что вооруженные силы также нанесли концентрированные удары по командным пунктам и укреплениям противника

БЕЙРУТ, 3 октября. /ТАСС/. Бойцы сирийской армии сбили два беспилотных летательных аппарата, которые использовали для атаки на их позиции террористы из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). Об этом говорится в переданном агентством SANA заявлении Минобороны арабской республики.

В нем сообщается, что беспилотники были уничтожены в небе над окрестностями провинциального центра Алеппо (360 км от Дамаска). "Наши вооруженные силы в ответ на неоднократные нападения бандформирований на города и поселки в провинции Алеппо нанесли концентрированные удары по командным пунктам и укреплениям противника, - отмечается в тексте. - В результате были ликвидированы десятки боевиков, в том числе два полевых командира Мисбах Осман и Муфид Буйюш".

Активность банд "Джебхат ан-Нусры" и ее союзников заметно возросла с начала года. По сведениям телеканала Al Hadath, жертвами их вооруженных вылазок на севере Сирии стали свыше 70 мирных граждан, в том числе 18 детей.