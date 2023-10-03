Представитель Алиева подтвердил право покинувших Нагорный Карабах вернуться в свои дома

Представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков заявил, что в Баку с начала антитеррористических мероприятий объявили гражданскому населению, что оно не является целью этих военных мероприятий

ПАРИЖ, 3 октября. /ТАСС/. Жители Нагорного Карабаха, покинувшие регион после проведения азербайджанскими вооруженными силами антитеррористических мероприятий, могут вернуться в свои дома. Об этом заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков в интервью Radio J.

"Факт в том, что решение покинуть свои дома - их личное и добровольное решение. Мы сожалеем об этом. Еще раз скажу о том, что эти люди, конечно, сохраняют право вернуться в свои дома, если захотят", - сказал он.

Амирбеков заявил, что в Баку с начала антитеррористических мероприятий объявили гражданскому населению, что оно не является целью этих военных мероприятий. Он выразил мнение, что причиной исхода населения мог стать отказ сторонников независимости непризнанной Нагорно-Карабахской республики от вооруженного сопротивления и сдача арсеналов, из-за чего "население было недостаточно уверено в своей безопасности".

"Мы со своей стороны сделали все, чтобы убедить их не покидать свои дома. Уже неделю мы даже обеспечивали их всем необходимым в плане гуманитарной помощи, была восстановлена подача электроэнергии. В эфире радио и телевидения распространяли призывы избегать паники среди населения", - добавил он.

19 сентября началось очередное обострение в Нагорном Карабахе. В Баку объявили о начале военной операции. В Ереване назвали происходящее "широкомасштабной агрессией". Россия призвала стороны конфликта остановить кровопролитие и вернуться к дипломатическому урегулированию. 20 сентября была достигнута договоренность о прекращении боевых действий, а на следующий день в азербайджанском городе Евлах прошла встреча представителей Баку и армянского населения Карабаха "для обсуждения вопросов реинтеграции".

Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ о прекращении ее существования с 1 января 2024 года. Населению предписано рассмотреть предложенные Баку условия реинтеграции и самостоятельно принять решение о возможности остаться. По данным армянского правительства, в Армению въехали 100 520 вынужденных переселенцев из Нагорного Карабаха, население которого до недавнего времени составляло примерно 120 тыс. человек.