Глава МВД мятежников Нигера считает, что Франция не собирается выводить войска из страны

Назначенный мятежниками государственный министр, министр внутренних дел, общественной безопасности и территориального управления этой африканской страны Мохамед Тумба отметил, что Париж "оказывает поддержку терроризму в Нигере" и не позволяет стране самостоятельно распоряжаться собственными ресурсами

ДУБАЙ, 3 октября. /ТАСС/. Франция не собирается выводить своих военных с территории Нигера. Такое мнение в комментарии телеканалу Al Jazeera выразил назначенный мятежниками государственный министр, министр внутренних дел, общественной безопасности и территориального управления этой африканской страны Мохамед Тумба.

"Франция не намерена реализовывать на практике свое решение о выводе [войск] из Нигера", - заявил Тумба.

По его словам, Париж "оказывает поддержку терроризму в Нигере" и не позволяет стране самостоятельно распоряжаться собственными ресурсами.

24 сентября президент Франции Эмманюэль Макрон объявил об отзыве посла и некоторых дипломатов из Ниамея, а также об отказе от военного сотрудничества с мятежниками, захватившими власть в Нигере. Он уточнил, что Франция до конца года намерена вывести своих военных из этой страны. 26 сентября представитель НССР полковник Амаду Абдраман заявил, что новые власти не получали какого-либо официального уведомления о выводе из страны французских военных.