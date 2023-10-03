Писториус негативно отреагировал на слова о возможности договориться с РФ по Украине

Глава Минобороны ФРГ отвечал на вопросы граждан, в том числе о том, почему канцлер Германии Олаф Шольц не поддержал дипломатическое урегулирование конфликта накануне начала специальной военной операции России

ТАСС, 3 октября. Министр обороны Германии Борис Писториус отреагировал раздраженно, когда услышал мнение о том, что нынешний конфликт на Украине можно было предотвратить, договорившись с Россией.

В ходе беседы с гражданами министра спросили, почему канцлер ФРГ Олаф Шольц не поддержал дипломатическое урегулирование конфликта на Украине накануне начала специальной военной операции РФ. По словам мужчины, задававшего вопрос, президент РФ Владимир Путин неоднократно призывал к переговорам, о чем не писали германские издания. Однако затем модератор прервала мужчину, объяснив свои действия нехваткой времени. В ответ он указал на право выражать свое мнение, после чего в зале зааплодировали.

"Извините, у вас нет права! Свобода выражения мнения означает свободу выражения мнения, а не право получать за это аплодисменты! Точка", - сказал Писториус. После этого зал зааплодировал.

В середине сентября Писториус уже выходил из себя во время дискуссии с участием мэра Киева Виталия Кличко в Мюнстере, когда ведущий поднял вопрос о возможных поставках Украине крылатых ракет Taurus. "Почему вы постоянно подчеркиваете этот маленький аспект, по которому у нас нет 100%-ного консенсуса?" - сказал тогда Писториус после того, как Кличко снова заговорил о важности для Киева поставок Taurus. "Почему не отмечается грандиозная поддержка [Германии]? Да, ФРГ медлила в вопросе [поставок] танков Leopard, да, это правда, она ждала [решения по поставкам танков со стороны] американцев", - добавил министр. "Почему все время делается акцент на этом мелком вопросе и не указывается то, какую невероятную поддержку, которую Украина никогда не ставила под сомнение, мы оказали?" - задался вопросом Писториус

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что Россия готова к переговорам по Украине, но никаких предложений о прекращении огня рассматривать не будет, потому что один раз Москву уже обманули. Лавров заметил, что Запад запретил Киеву вести переговоры с Москвой. До этого глава МИД России указывал, что чем дольше Киев будет затягивать переговоры с Москвой, тем сложнее будет потом договариваться. По его словам, первым шагом для таких контактов должна стать отмена указа Зеленского о запрете диалога с Москвой.