Глава Евросовета допустил, что Украина может стать членом Евросоюза в 2030 году

Шарль Мишель отметил, что для этого Киеву нужно выполнить все необходимые условия

БЕРЛИН, 3 октября. /ТАСС/. Глава Евросовета Шарль Мишель допустил, что Украина может присоединиться к Европейскому союзу в 2030 году, если будут выполнены все необходимые для этого условия. Свою точку зрения он высказал в интервью журналу Der Spiegel.

"Да. Украина может стать членом ЕС в 2030 году, если обе стороны сделают свою домашнюю работу", - сказал Мишель, отвечая на вопрос, имел ли он в виду Украину, призывая ЕС быть готовым к принятию новых членов уже к 2030 году. При этом глава Евросовета подчеркнул, что "Украина и другие страны - кандидаты на вступление должны проводить реформы, бороться с коррупцией и соблюдать юридические условия". "Мы в ЕС должны четко понимать, чего мы хотим достичь вместе, каковы наши приоритеты и на что мы хотим тратить деньги. И нам нужно ускорить процессы принятия решений", - констатировал Мишель.

В то же время он выразил надежду на то, что в 2030 году в ЕС "будет больше членов, чем сегодня". Политик утверждал, что "процветающая и безопасная Украина - в европейских интересах". "Ее недавнее сопротивление России показало, что Украина принадлежит ЕС. И в скором времени, а не когда-нибудь. Поступив таким образом, Евросоюз также докажет, что способен на геополитические действия", - заметил глава Евросовета. Вместе с тем он признал, что в случае расширения Европейского союза реформировать бюджет сообщества будет не так просто. "Но мы не можем больше терять времени", - сказал Мишель.

Ранее председатель Евросовета сообщил, что главы государств и правительств Евросоюза на неформальном саммите 6 октября в Гранаде определят стратегические приоритеты сообщества на 2024-2029 годы, а также обсудят будущее расширение ЕС и его последствия. Накануне, 5 октября, состоится третий саммит Европейского политического сообщества.

Стремление Украины в ЕС

Украинский президент Владимир Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня того же года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в сообщество. Для запуска соответствующего переговорного процесса странам необходимо выполнить несколько условий, включая проведение реформ.

22 июня был представлен предварительный доклад Еврокомиссии о готовности Украины к переговорам о вступлении в ЕС, согласно которому Киев полностью выполнил лишь два из семи условий для начала процесса - принял законодательство о судебной реформе, а также о свободе СМИ. Прогресс в реформе Конституционного суда Украины был оценен на четверку по пятибалльной шкале. В части принятия законодательства по борьбе с коррупцией, отмыванием денег, олигархизацией и по статусу меньшинств Киев получил тройку.