Маккарти сместили с поста спикера Палаты представителей Конгресса США

Инициатором соответствующей процедуры голосования стал его однопартиец конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц

ВАШИНГТОН, 3 октября. /ТАСС/. Республиканец Кевин Маккарти (от штата Калифорния) смещен с поста спикера Палаты представителей Конгресса США. Об этом свидетельствуют результаты голосования по резолюции об отстранении Маккарти от должности, внесенной на рассмотрение нижней палаты Конгресса.

За инициативу высказались 216 конгрессменов, 210 выступили против.

Инициатором процедуры голосования и автором резолюции стал однопартиец Маккарти - конгрессмен Мэтт Гетц (от штата Флорида), представляющий правые круги Республиканской партии США. Он внес этот документ на рассмотрение коллег в понедельник вечером.

Причиной стали резкие идеологические противоречия между Маккарти и Гетцом, а также другими законодателями из нижней палаты Конгресса, придерживающимися правых и крайне правых взглядов. Эти однопартийцы не простили Маккарти в первую очередь решения пойти на определенный компромисс с демократами в Палате представителей для предотвращения прекращения финансирования деятельности федерального правительства в условиях отсутствия утвержденного государственного бюджета на 2024 финансовый год, начавшийся в США 1 октября.

Маккарти был избран спикером Палаты представителей Конгресса США в январе 2023 года. Этот пост является третьим по значимости в государственной иерархии США. Из-за позиции небольшой группы однопартийцев Маккарти смог набрать необходимое количество голосов лишь в 15-м туре голосования по его кандидатуре. Ему пришлось тогда пойти на уступки, чтобы попытаться убедить конгрессменов одобрить его кандидатуру. Маккарти, в частности, согласился на определенные ограничения, касающиеся сроков и условий его пребывания на посту спикера.