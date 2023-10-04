AFP: лидеры Франции и ФРГ проведут 9-10 октября переговоры в новом формате

Макрон и Шольц намерены "поразмышлять на темы, выходящие за рамки решения текущих вопросов"

ПАРИЖ, 4 октября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон 9 и 10 октября планирует посетить Гамбург, где проведет переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем "в совершенно новом франко-германском формате". Об этом сообщило AFP со ссылкой на Елисейский дворец.

В администрации французского лидера заверили, что это быдет "выездное заседание" по приглашению правительства ФРГ, за которым не последует немедленных заявлений и итоговой декларации. Лидеры вместе намерены "поразмышлять на темы, выходящие за рамки решения текущих вопросов". Макрона в поездке будет сопровождать около двух десятков членов правительства Франции.

"Обычно мы тратим недели на согласование текста. <...> В Гамбурге мы будем кататься на лодках, гулять вдоль Эльбы, есть брёхтены (булки - прим. ТАСС) и обсуждать среднесрочную и долгосрочную перспективу", - отметил советник президента.

В программе визита посещение президентом Франции сборочного цеха Airbus в аэропорту Гамбурга, после чего состоится два рабочих заседания с участием министров обеих стран. Они будут посвящены в частности развитию искусственного интеллекта (ИИ) и "трансформации индустриальных обществ". Цель состоит в том, чтобы открыть "франко-германские направления, которые могут быть использованы в европейской повестке дня", и "предложить конкретные инициативы".

В сфере ИИ Макрон рассчитывает определить баланс между "инновациями и регулированием" и "инвестировать значительные средства в привлечение в Европу надежных игроков в области ИИ". Президент Франции выступит с некоторыми предложениями в этой области, в частности, по "сближению исследовательских экосистем" и развитию суперкомпьютеров. Также в Елисейском дворце рассчитывают, что за эти два дня лидеры смогут обсудить все вызывающие разногласия темы: от промышленного сотрудничества в области обороны до места атомной энергетики в энергобалансе.