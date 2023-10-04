В США считают, что у Украины остается не более восьми недель на контрнаступление

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что для продолжения оказания помощи Киеву со стороны Белого дома необходима поддержка Конгресса, который должен согласовать дополнительное финансирование

ВАШИНГТОН, 4 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты полагают, что у Украины в силу погодных условий остается порядка шести-восьми недель на проведение контрнаступления. Такую оценку привел на брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Отвечая на вопрос, Кирби подчеркнул, что для продолжения оказания помощи Украине со стороны Белого дома необходима поддержка Конгресса, который должен согласовать дополнительное финансирование. "Мы хотим удостовериться, что перебоев не будет, что мы будем иметь возможность продолжать процесс оказания им помощи, особенно по мере продолжения контрнаступления в осенний период", - указал Кирби.

"Остается порядка шести-восьми недель, когда погода будет позволять вести боевые действия, и мы хотим убедиться, что Украина добьется успехов", - отметил представитель Белого дома. "Время не на нашей стороне", - продолжил Кирби, повторив тезис о том, что через пару месяцев погода испортится. По его словам, это затруднит ведение боевых действий для обеих сторон.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. 12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины за это время потеряли 71,5 тыс. военнослужащих, 543 танка и почти 18 тыс. бронемашин разного класса. По словам главы государства, украинское контрнаступление не имеет результатов.