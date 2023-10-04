Глава Евросовета: ЕС на саммите в Гранаде обсудит вопросы борьбы с миграцией

Шарль Мишель подчеркнул что Евросоюзу нужна комплексная стратегия для решения данной проблемы

БЕРЛИН, 4 октября. /ТАСС/. Председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что главы государств и правительств Евросоюза на неформальном саммите 6 октября в Гранаде обсудят среди прочего вопросы борьбы с миграцией.

"Это правда, что нам срочно необходимо вести переговоры по вопросам миграции с государствами за пределами ЕС. Именно поэтому я включил эту тему в повестку неформального саммита в Гранаде", - сказал Мишель в интервью журналу Der Spiegel. "Вообще-то там об этом не следует говорить, но ситуация требует этого сейчас", - добавил он.

При этом глава Евросовета подчеркнул, что "если ЕС хочет управлять миграцией упорядоченным образом, то ему также придется работать с теми, кто не разделяет основные ценности сообщества". Кроме того, Мишель отметил, что Евросоюзу нужна комплексная стратегия для решения данной проблемы.

Неформальный саммит ЕС пройдет 6 октября в Гранаде в Испании, которая председательствует до конца года в Совете ЕС. 5 октября состоится третий саммит Европейского политического сообщества.