Макгенри будет и.о. спикера Палаты представителей США до избрания нового

Республиканец был на первом месте в секретном списке преемников Кевина Маккарти, который он составил на случай непредвиденных обстоятельств

ВАШИНГТОН, 4 октября. /ТАСС/. Патрик Макгенри (республиканец от штата Северная Каролина) будет исполнять обязанности спикера Палаты представителей Конгресса США, пока конгрессмены не изберут нового.

"Я буду исполнять обязанности спикера до избрания нового спикера", - отметил он после того, как большинство нижней палаты американского законодательного органа проголосовали за отстранение Кевина Маккарти с третьего по значимости поста в государственной иерархии США.

Таким образом, впервые в истории США спикера Палаты представителей отстранили от должности. Последний раз в этой палате проводилось такого рода голосование 113 лет назад, однако тогда оно не привело к смещению спикера. Маккарти, в соответствии с принятыми после терактов 11 сентября 2001 года правилами, составил секретный список своих возможных преемников на этой должности в случае непредвиденных обстоятельств, и Макгенри занимал в нем первое место. Теперь он должен организовать выборы нового спикера нижней палаты. Как отмечает портал Axios, конгрессменам предстоит провести "изнурительные выборы без явного преемника" республиканца на этом посту.

Причины отстранения

Инициатором процедуры голосования и автором резолюции стал однопартиец Маккарти - конгрессмен Мэтт Гетц (от штата Флорида), представляющий правые круги Республиканской партии США. Он внес этот документ на рассмотрение коллег в понедельник вечером. Причиной стали резкие идеологические противоречия между Маккарти и Гетцом, а также другими законодателями из нижней палаты Конгресса, которые придерживаются правых и крайне правых взглядов. Эти однопартийцы не простили Маккарти в первую очередь решения пойти на определенный компромисс с демократами в Палате представителей для предотвращения прекращения финансирования деятельности федерального правительства в условиях отсутствия утвержденного государственного бюджета на 2024 финансовый год, начавшийся в США 1 октября. По словам Гетца, при Маккарти "Палата представителей и страна находятся в состоянии хаоса".

Перед голосованием конгрессмен подверг спикера резкой критике и обвинил в том, что из-за его деятельности растут госдолг и дефицит бюджета США. В свою очередь лидер демократического меньшинства в нижней палате Конгресса Хаким Джеффрис (от штата Нью-Йорк) заявил, что "теперь члены Республиканской партии обязаны положить конец республиканской гражданской войне в Палате представителей".

За инициативу высказались 216 конгрессменов, 210 республиканцев выступили против. При этом восемь однопартийцев спикера и все демократы проголосовали за его отставку. Как отмечает газета Politico, Маккарти и его ближайшее окружение допускают, что он будет вновь участвовать в выборах спикера.

Маккарти избрали спикером Палаты представителей Конгресса США в январе 2023 года, почти ровно девять месяцев назад. Этот пост является третьим по значимости в государственной иерархии США. Из-за позиции небольшой группы однопартийцев Маккарти смог набрать необходимое количество голосов лишь в 15-м туре голосования по его кандидатуре. Ему пришлось тогда пойти на некоторые уступки, чтобы попытаться убедить конгрессменов одобрить его кандидатуру. Маккарти, в частности, согласился на определенные ограничения, касающиеся сроков и условий его пребывания на посту спикера.