Австрия, Польша и Чехия ввели контроль на границе со Словакией

Мера вступила в силу в полночь по местному времени

ВЕНА/ПРАГА, 4 октября. /ТАСС/. Австрия, Польша и Чехия приняли решение ввести контроль на границе со Словакией в целях пресечения нелегальной миграции. Мера вступила в силу в полночь по местному времени (01:00 мск).

Глава МВД Польши Мариуш Каминьский сообщил во вторник, что власти страны решили возобновить временный контроль на границе со Словакией. Он подчеркнул, что мера, согласно действующим процедурам, вводится сначала на 10 дней, но есть большая вероятность, что она будет продлена. Министр обосновал решение наплывом нелегальных мигрантов на так называемом балканском направлении. Польские военные будут помогать пограничникам осуществлять проверки. Пресс-секретарь польской пограничной охраны Анна Михальская пояснила, что границу можно будет пересечь в 22 пропускных пунктах, где будут проходить выборочные проверки.

Позже о восстановлении выборочных проверок на границе со Словакией сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала. Он подчеркнул, что "число нелегальных беженцев в Евросоюзе вновь начинает расти". По словам политика, Прага координирует действия с Варшавой. Чешские полицейские будут проводить проверки на всей границе со Словакией. В прошлый раз Чехия вводила проверки на своих рубежах с этой страной 29 сентября 2022 года. Они длились четыре месяца, за это время было задержано 9,6 тыс. нелегальных беженцев.

Во вторник австрийское министерство внутренних дел также сообщило о решении ввести пограничный контроль на 10 дней с возможностью продления при необходимости. Вена пошла на такой шаг на фоне опасений, что мигранты из-за усиленного наблюдения на границе с Польшей и Чехией будут искать обходные пути через Австрию. "В последние недели и месяцы во многих европейских странах наблюдается рост числа заявлений на предоставление убежища, а также задержаний. Только в Словакии число задержаний увеличилось более чем на 900% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В Германии - на 80%, во Франции - на 40%, в Испании - на 47%", - отметили в ведомстве.

Реакция Словакии

Правительство Словакии планирует рассмотреть вопрос о пограничном контроле на заседании 4 октября. Братислава будет решать, как отреагировать на действия Вены, Праги и Варшавы.

"Проблему нелегальной миграции нужно комплексно решать в Евросоюзе. Самостоятельные действия отдельных стран [ЕС] вызывают эффект домино. Мы все за это заплатим, а результат неясен совершенно", - прокомментировал ситуацию премьер-министр Словакии Людовит Одор.

Ранее председатель победившей на парламентских выборах в Словакии партии "Направление - социальная демократия", экс-премьер республики Роберт Фицо пообещал сразу восстановить проверки на границах страны с Венгрией, если его партия войдет в правительство. По его словам, это нужно для решения проблемы нелегальной миграции.

Правила Шенгена

Шенгенский кодекс о границах дает государствам-членам право временно восстанавливать контроль внутри зоны Шенгена при возникновении "серьезной угрозы государственной политике или внутренней безопасности".

В случаях, "требующих немедленных действий", государство-член может без предупреждения ввести контроль сроком на 10 дней. Об этом страна должна немедленно проинформировать другие государства и Европейскую комиссию.

Период восстановления контроля может быть продлен на срок до 20 дней. При этом общая продолжительность пограничного контроля не должна превышать двух месяцев.