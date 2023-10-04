Байден надеется, что Палата представителей быстро выберет нового спикера

В заявлении, распространенном пресс-секретарем Белого дома Карин Жан-Пьер после смещения с поста спикера нижней палаты законодательного органа республиканца Кевина Маккарти, сказано, что президент США продемонстрировал готовность всегда "добросовестно работать с обеими партиями в Конгрессе на благо американского народа"

ВАШИНГТОН, 4 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден надеется, что Палата представителей Конгресса США в короткие сроки выберет нового спикера. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-секретарем Белого дома Карин Жан-Пьер после смещения с поста спикера нижней палаты законодательного органа республиканца Кевина Маккарти (от штата Калифорния).

"Президент Байден продемонстрировал, что он всегда готов добросовестно работать с обеими партиями в Конгрессе на благо американского народа. Ввиду неотложных вызовов, с которыми столкнулась наша страна, он надеется, что Палата представителей быстро выберет спикера", - говорится в заявлении.

Ранее большинство в нижней палате американского законодательного органа проголосовало за отстранение Кевина Маккарти с третьего по значимости поста в государственной иерархии США. Впервые в истории США спикер Палаты представителей был отстранен от должности. Исполнять обязанности спикера, пока конгрессмены не изберут нового, будет Патрик Макгенри (республиканец от штата Северная Каролина).

Инициатором процедуры голосования и автором резолюции стал однопартиец Маккарти - конгрессмен Мэтт Гетц (от штата Флорида), представляющий правые круги Республиканской партии США. Он внес этот документ на рассмотрение коллег в понедельник вечером.

Причиной стали резкие идеологические противоречия между ним и Маккарти. Гетц и другие республиканцы из нижней палаты Конгресса, придерживающиеся правых и крайне правых взглядов, не простили Маккарти в первую очередь решения пойти на определенный компромисс с демократами в Палате представителей для предотвращения прекращения финансирования деятельности федерального правительства в условиях отсутствия утвержденного государственного бюджета на 2024 финансовый год, начавшийся в США 1 октября.

Маккарти был избран спикером Палаты представителей Конгресса США в январе текущего года. Этот пост является третьим по значимости в государственной иерархии США. Из-за позиции небольшой группы однопартийцев Маккарти смог набрать необходимое количество голосов лишь в 15-м туре голосования по его кандидатуре. Ему пришлось тогда пойти на некоторые уступки, чтобы попытаться убедить конгрессменов одобрить его кандидатуру. Маккарти, в частности, согласился на определенные ограничения, касающиеся сроков и условий его пребывания на посту спикера.