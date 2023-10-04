Блинкен заявил, что Байден хочет избежать прямого конфликта с РФ из-за кризиса на Украине

ВАШИНГТОН, 4 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден с самого начала эскалации украинского кризиса старается избежать втягивания Вашингтона в прямой конфликт с Россией, эта установка является одной из его "путеводных звезд". Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая во вторник в Университете Райса в Хьюстоне (штат Техас). Трансляция ведется на сайте американского внешнеполитического ведомства.

"С первого дня у президента Байдена было две "путеводных звезды". Одна из них - убедиться в том, что мы [США] делаем все возможное, чтобы поддержать Украину и привлечь другие страны к тому же. Однако другая [путеводная звезда] - избежать прямого конфликта с Россией, так как потенциально такой конфликт может привести туда, где никто не хочет оказаться, что плохо скажется на безопасности американцев", - сказал он.