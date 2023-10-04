3 октября, 23:41,
обновлено 3 октября, 23:56
Военная операция на Украине

Блинкен заявил, что Байден хочет избежать прямого конфликта с РФ из-за кризиса на Украине

AP Photo/ Manuel Balce Ceneta
Президент США Джо Байден
© AP Photo/ Manuel Balce Ceneta

ВАШИНГТОН, 4 октября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден с самого начала эскалации украинского кризиса старается избежать втягивания Вашингтона в прямой конфликт с Россией, эта установка является одной из его "путеводных звезд". Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая во вторник в Университете Райса в Хьюстоне (штат Техас). Трансляция ведется на сайте американского внешнеполитического ведомства.

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"С первого дня у президента Байдена было две "путеводных звезды". Одна из них - убедиться в том, что мы [США] делаем все возможное, чтобы поддержать Украину и привлечь другие страны к тому же. Однако другая [путеводная звезда] - избежать прямого конфликта с Россией, так как потенциально такой конфликт может привести туда, где никто не хочет оказаться, что плохо скажется на безопасности американцев", - сказал он. 

Теги:
УкраинаСШАРоссияБайден, ДжоВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
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