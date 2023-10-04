МО КНДР заявило, что наибольшая угроза в сфере оружия массового уничтожения исходит от США

Представитель министерства отметил, что Вашингтон назвал Корейскую Народно-Демократическую Республику противником и создал "беспрецедентную ядерную угрозу" для Пхеньяна

СЕУЛ, 4 октября. /ТАСС/. США представляют наибольшую угрозу в сфере оружия массового поражения в мире. Об этом говорится в заявлении представителя Министерства обороны КНДР, опубликованном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

Ранее Министерство обороны США опубликовало Стратегию противодействия оружию массового уничтожения, в которой Россия названа "острой угрозой", Китай - "растущим вызовом", а КНДР - "постоянной угрозой". Представитель оборонного ведомства КНДР назвал использование таких терминов провокацией в отношении суверенных государств.

"Термин "постоянная угроза" лучше всего подходит Соединенным Штатам - стране с крупнейшим арсеналом в сфере оружия массового поражения и единственному государству-преступнику, применившему атомную бомбу", - говорится в заявлении. Представитель министерства добавил, что Вашингтон назвал КНДР противником и создал "беспрецедентную ядерную угрозу" для Пхеньяна.

"Наибольшая международная угроза в сфере оружия массового поражения исходит от США", - подчеркнул представитель оборонного ведомства народной республики. Он напомнил о масштабных учениях США и Республики Корея, заявлениях о "конце режима" в КНДР и появлении на юге Корейского полуострова американской атомной подводной лодки с ядерным вооружением, которая способна "полностью уничтожить целое государство".

Такая ситуация требует от вооруженных сил КНДР ответных мер по сдерживанию угроз применения оружия массового поражения против Пхеньяна, исходящих со стороны США в средней и долгосрочной перспективе, говорится в заявлении. Корейская народная армия будет верна своей "почетной боевой миссии, заново определенной в конституции КНДР в соответствии с единодушным мнением всего корейского народа".

В сентябре Верховное народное собрание КНДР приняло поправки к конституции, которые закрепляют статус ядерных сил и политику их ускоренного развития с целью гарантировать право страны на существование.