4 октября, 01:13
Военная операция на Украине

Блинкен: Запад стремится обеспечить Киев возможностями для отражения агрессии в будущем

По утверждению госсекретаря США, "наиболее быстрый способ прийти к дипломатии и завершить конфликт кроется в том, чтобы как можно сильнее укрепить позиции Украины и в то же время донести" до руководства России, что союзники намерены долго поддерживать Киев

ВАШИНГТОН, 4 октября. /ТАСС/. Запад стремится в долгосрочной перспективе усилить позиции Украины настолько, чтобы она располагала возможностями для самостоятельного отражения агрессии в будущем. Такую позицию изложил госсекретарь США Энтони Блинкен, выступая во вторник в Университете Райса в Хьюстоне (штат Техас). Трансляция велась на сайте американского внешнеполитического ведомства.

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Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

По утверждению Блинкена, "наиболее быстрый способ прийти к дипломатии и завершить конфликт кроется в том, чтобы как можно сильнее укрепить позиции Украины и в то же время донести" до российского руководства, что союзники намерены долго поддерживать Украину. "Это означает не просто продолжение нами и десятками других стран выдающихся усилий, которые мы предпринимали на протяжении последних 18 месяцев", - подчеркнул госсекретарь США.

"Это подразумевает обеспечение Украины возможностями для эффективного отражения агрессии и самозащиты в будущем, к чему мы и будем стремиться", - заявил Блинкен. Он напомнил, что Группа семи на полях июльского саммита НАТО в Вильнюсе приняла декларацию о долгосрочных гарантиях безопасности для Украины, которую, по его словам, подписали 29 стран. Согласно заявлению Блинкена, со временем это приведет к тому, что Украина "будет самостоятельна в военном плане".

Группа семи на полях саммита НАТО приняла декларацию о долгосрочных гарантиях безопасности для Украины. Документ, в частности, гласит, что Киев должен получить значительный военный потенциал. Украинские власти надеются, что первые двусторонние договоры с европейскими странами будут заключены до конца текущего года. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это решение ошибочным и потенциально очень опасным. 

Теги:
УкраинаСШАБлинкен, ЭнтониВоенная операция на Украине
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