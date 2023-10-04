Блинкен заявил о необходимости США взаимодействовать с Китаем с позиции силы

По словам главы Госдепа, Вашингтон не боится признать, что "находится в состоянии ожесточенной конкуренции" с Пекином

ВАШИНГТОН, 4 октября. /ТАСС/. США и в сферах сотрудничества, и в вопросах конкуренции должны подходить к взаимодействию с Китаем с позиции силы. Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен, выступая во вторник в Университете Райса в Хьюстоне (штат Техас). Трансляция велась на сайте американского внешнеполитического ведомства.

"Отношения с Китаем, вероятно, самые серьезные с точки зрения последствий и самые сложные, - сказал он. - В этом плане, как и у большинства других стран, у нас есть аспекты, в которых мы конкурируем, а также сферы, <...> где нам стоит сотрудничать, так как это в наших общих интересах <...>. Не думаю, что эти два пункта идут вразрез, их можно совмещать, однако общий знаменатель сводится к тому, что мы подходим к каждому [из аспектов] с позиции силы".

По убеждению Блинкена, подобный подход должен проявляться как в вопросе инвестиций, так и в сотрудничестве с другими странами. Он также отметил, что Вашингтон не боится признавать, что "находится в состоянии ожесточенной конкуренции" с КНР, и в качестве одного из направлений конкуренции указал на ситуацию с введенными США ограничениями на экспорт микрочипов.

Соединенные Штаты в октябре 2022 года ввели ограничения на экспорт полупроводников в КНР, пытаясь помешать Пекину в разработке новейших технологий. Американская сторона также опасается, что в системе внешнеторгового контроля могут появиться лазейки, если Япония и Нидерланды, чьи предприятия занимают ведущие позиции в мире в производстве соответствующего оборудования, продолжат осуществлять поставки Китаю. По этой причине Вашингтон обратился к Токио и Амстердаму с просьбой присоединиться к подобным антикитайским мерам.

В КНР заявили, что выступают категорически против злоупотребления мерами сдерживания экспорта современного оборудования для полупроводников, и напомнили, что в последние несколько лет США злоупотребляют экспортными ограничениями, чтобы обеспечить свою глобальную гегемонию.