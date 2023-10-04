Япония остановит сброс воды с "Фукусима-1" в случае возникновения любых аномалий

Представитель TEPCO заявил, что никаких отклонений от заданных параметров в ходе сброса первой партии воды не зафиксировали

ТОКИО, 4 октября. /ТАСС/. Компания-оператор АЭС "Фукусима-1" Tokyo Electric Power (TEPCO) незамедлительно остановит сброс очищенной воды со станции в случае возникновения каких-либо аномалий или отклонений от заданных параметров. Об этом сообщил журналистам представитель энергетической компании.

"Никаких аномалий или отклонений от заданных параметров в ходе сброса первой партии воды зафиксировано не было. Но в случае их возникновения в дальнейшем, мы немедленно прекратим сброс", - отметил он. Представитель TEPCO подчеркнул, что перед началом процесса сброса воды, который стартовал 24 августа, специалисты станции провели еще один дополнительный цикл проверки эффективности системы очистки ALPS. В ходе первой стадии сброса, завершившейся 11 сентября, в общей сложности с АЭС "Фукусима-1" было сброшено около 7,8 тыс. тонн воды, которая использовала для охлаждения реакторов. Помимо прохождения очистки через систему ALPS эта вода перед сбросом была разбавлена с морской - уровень содержания трития в этой смеси не превышал 1 400 беккерелей на литр при заявленном предельном параметре 1 500 беккерелей на литр.

В TEPCO сообщили, что в ходе второй фазы сброса воды, которая должна начаться 5 октября, планируется также сбросить порядка 7,8 тыс. тонн воды, объемами не превышающими 500 тонн в сутки. До конца же текущего финансового года (завершится 31 марта 2024 года) планируется слить в океан около 31,2 тыс. тонн.

В марте 2011 года удар цунами вывел из строя на АЭС "Фукусима-1" энергетические и охлаждающие установки, что привело к расплавлению ядерного топлива в трех реакторах, разрушению их корпусов, взрывам и выбросу большого количества радиоактивных веществ. К настоящему времени территория станции и прилегающие районы практически очищены. Однако в разрушенные реакторы для охлаждения фрагментов ядерного топлива постоянно заливается вода, которая через бреши вытекает с сильным радиоактивным заражением.

Она подвергается очистке, однако и после этого содержит тритий, который не поддается удалению. Сейчас на территории АЭС скопилось свыше 1,34 млн тонн воды. Правительство Японии ранее приняло решение о постепенном сбросе в океан очищенной воды. Эта операция растянется на 30-40 лет.

Процесс одобрен Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ). Помимо очистки, вода с АЭС дополнительно сильно разбавлена морской водой. Тритий и другие радиоактивные изотопы находятся в смеси в незначительных объемах, существенно ниже допустимых норм, заявляют в Токио. Замеры, проводимые в океане японскими властями и МАГАТЭ, пока подтверждают эти утверждения. Решение Токио о сливе воды вызвало критику со стороны некоторых государств, в первую очередь Китая, который требует остановить эту операцию.