Конгрессмен Нелс предложил кандидатуру Трампа на пост спикера Палаты представителей

Законодатель написал, что Кевин Маккарти "не будет вновь добиваться избрания"

ВАШИНГТОН, 4 октября. /ТАСС/. Член Палаты представителей Конгресса США Трой Нелс (республиканец от штата Техас) предложил кандидатуру бывшего президента США Дональда Трампа на пост спикера нижней палаты американского законодательного органа после смещения с этой должности его однопартийца Кевина Маккарти (от штата Калифорния).

"Кевин Маккарти не будет вновь добиваться избрания спикером. Я выдвигаю кандидатуру Дональда Трампа на должность спикера Палаты представителей", - написал законодатель в социальной сети X (ранее Twitter). Пост спикера нижней палаты Конгресса является третьим по значимости в государственной иерархии США.

Ранее большинство в нижней палате американского законодательного органа проголосовало за смещение Маккарти с поста. Впервые в истории США спикер Палаты представителей был отстранен от должности. Исполнять обязанности спикера, пока конгрессмены не изберут нового, будет Патрик Макгенри (республиканец от штата Северная Каролина).

Инициатором процедуры голосования и автором резолюции стал однопартиец Маккарти - конгрессмен Мэтт Гетц (от штата Флорида), представляющий правые круги Республиканской партии США. Причиной стали резкие идеологические противоречия между ним и Маккарти. Гетц и другие республиканцы из нижней палаты Конгресса, придерживающиеся правых и крайне правых взглядов, не простили Маккарти в первую очередь решения пойти на определенный компромисс с демократами для предотвращения прекращения финансирования деятельности федерального правительства в условиях отсутствия утвержденного государственного бюджета на 2024 финансовый год, начавшийся в США 1 октября.

Как поясняет газета The Hill, должность спикера Палаты представителей Конгресса США отнюдь не обязательно должен занимать действующий конгрессмен, хотя в прошлом спикерами нижней палаты Конгресса всегда становились законодатели, входившие на тот момент в ее состав. Издание отмечает, что до того, как по итогам промежуточных выборов 2022 года республиканцы получили большинство в нижней палате Конгресса, Трамп давал понять, что не заинтересован в том, чтобы занять пост спикера.