Ливанский депутат заявил, что стране не нужна международная опека для выхода из кризиса

Мильхем Халаф также считает, что власти республики откладывают проведение президентских выборов и ведут при этом "закулисный торг", а интересы государства их не волнуют

БЕЙРУТ, 4 октября. /ТАСС/. Привлечение внешних сторон к урегулированию политического кризиса в Ливане не отвечает национальным интересам. Об этом заявил ТАСС член парламента Мильхем Халаф, возглавляющий блок независимых депутатов "За перемены". По его мнению, ливанские политики вместо выполнения конституционного долга и избрания президента республики обращаются за посредничеством к французским и катарским дипломатам.

"Наши лидеры приглашают иностранцев решать внутренние проблемы, что затрагивает суверенитет страны, - сказал собеседник. - На самом деле Ливан не нуждается в установлении международной опеки и посредничестве Франции и Катара". Халаф возложил ответственность за сохраняющийся политический вакуум на правящий класс, который, по его словам, "откладывает проведение выборов под предлогом необходимости достижения консенсуса по кандидатуре будущего главы республики".

"Партийные боссы, находящиеся у власти, ведут закулисный торг, интересы и престиж государства их мало волнуют, - отметил депутат. - На словах эти политики говорят о стремлении соблюсти межконфессиональный баланс, а на деле обговаривают выгодные для себя условия и стремятся поставить у власти фигуру, которая будет обслуживать их интересы".

Высший государственный пост в Ливане остается вакантным с 31 октября 2022 года после того, как генерал Мишель Аун по окончании шестилетних полномочий покинул президентский дворец Баабда. 14 июня депутаты парламента предприняли 12-ю по счету попытку избрать главу республики. Однако ни один из кандидатов не смог набрать необходимого для победы количества голосов - 65 из 128.

По словам Халафа, его депутатский блок выступает за проведение выборов демократическим путем без предварительных договоренностей и закулисных сделок. "На пост президента должен быть избран политик, способный гарантировать выполнение конституции и защиту государственных интересов", - сказал он.

Призыв к диалогу

31 августа спикер парламента Набих Берри выступил с инициативой по проведению диалога между представителями основных политических сил и депутатских фракций перед избранием нового президента республики. По его словам, "в условиях паралича государственных институтов необходимо прийти к консенсусу, прежде чем направиться на голосование".

12-15 сентября спецпосланник президента Франции по ливанскому урегулированию Жан-Ив Ле Дриан провел в Бейруте серию встреч с политическими лидерами в попытке прийти к договоренностям, которые бы открыли путь для проведения выборов.

С 25 сентября по 1 октября с посреднической миссией в Бейруте находился катарский дипломат Абу Фахд Джасем Аль Тани. По словам лидера шиитской партии "Хезболлах" Хасана Насруллы, "конкретных результатов по итогам этих дипломатических усилий пока не было достигнуто".