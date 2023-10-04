МИД Кубы заявил, что политика США провоцирует нелегальную миграцию граждан республики

Ведомство отмечает, что действия Соединенных Штатов ставят под угрозу жизни мигрантов и создают проблемы для стран Центральной Америки

ГАВАНА, 4 октября. /ТАСС/. Политика США провоцирует нелегальную миграцию кубинских граждан, что ставит под угрозу их жизни и создает проблемы для стран Центральной Америки, через которые проходят миграционные маршруты. Об этом во вторник заявил МИД Кубы.

"За последние месяцы и недели нелегальный миграционный поток через центральноамериканский коридор кубинских граждан, направляющихся в США, заметно увеличился. <...> Известно, что экономическая блокада [Кубы со стороны США], усилившаяся в последние годы, наносит чрезвычайный ущерб кубинской экономике и уровню жизни населения, что стимулирует миграцию", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Официальная политика правительства Соединенных Штатов по-прежнему заключается в предоставлении привилегий кубинским мигрантам, которые незаконно прибывают к их границам или незаконно въезжают на их территорию, <...> в оперативном предоставлении вида на жительство. Это не только затрагивает Кубу, кубинских мигрантов и сами Соединенные Штаты, но имеет последствия для нескольких транзитных стран региона, что усугубляет проблемы, с которыми они сталкиваются", - подчеркивает МИД.

Ведомство отмечает, что Гавана продолжит сотрудничать с правительствами стран центральноамериканского региона для "предотвращения нелегальной и небезопасной миграции, предотвращения рискованных поездок, ставящих под угрозу жизни людей, а также для борьбы с актами насилия, связанными с этим явлением".

В воскресенье в мексиканском штате Чьяпас в ДТП с перевозившим людей грузовиком погибли 10 кубинских мигрантов, еще 15 получили ранения. Посольство Кубы в Мексике координирует свои действия с мексиканскими властями для оказания необходимой консульской помощи.