В Японии зафиксировали рекордное для конца сентября число госпитализаций из-за жары

В период с 25 сентября по 1 октября с тепловыми ударами в больницы поступили по меньшей мере 763 человека

ТОКИО, 4 октября. /ТАСС/. По меньшей мере 763 человека были госпитализированы в Японии в период с 25 сентября по 1 октября с тепловыми ударами из-за жары, что стало рекордом для этого времени года. Об этом сообщило министерство по административным делам и коммуникациям страны, курирующее работу спасательных служб.

Отмечается, что один из госпитализированных погиб, еще 202 пострадавших находились в состоянии средней степени тяжести. Около половины из поступивших в больницы с подобными симптомами составили люди старше 65 лет.

19 сентября в Японии был обновлен температурный рекорд 1994 года - в стране 46 дней продержалась 35-градусная жара. 11 сентября результаты опроса телеканала NHK продемонстрировали, что по меньшей мере 83% японцев испытывают обеспокоенность по поводу усиления жары и увеличения числа мощных ливней, которые могут быть вызваны глобальным потеплением.