Экс-спикера Конгресса США Пелоси попросили освободить кабинет после отставки Маккарти

Она назвала такой шаг "резким отходом от традиций"

ВАШИНГТОН, 4 октября. /ТАСС/. Исполняющий обязанности спикера Палаты представителей Конгресса США Патрик Макгенри (республиканец от штата Северная Каролина) попросил экс-спикера Нэнси Пелоси освободить свой "укромный кабинет" в Капитолии. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на письмо, отправленное в офис бывшего конгрессмена.

"Пожалуйста, освободите помещение завтра, замок в кабинете будет сменен", - приводит издание выдержку из письма. Помещение отдадут в пользование офису спикера, уточняет Politico.

Сама Пелоси, которая не находится сейчас в Вашингтоне, назвала такой шаг "резким отходом от традиций", отмечает газета.

3 октября республиканец Кевин Маккарти (от штата Калифорния) был смещен с поста спикера Палаты представителей Конгресса США. Исполнять обязанности спикера, пока конгрессмены не изберут нового, будет Макгенри.

Инициатором процедуры голосования и автором резолюции стал однопартиец Маккарти - конгрессмен Мэтт Гетц (от штата Флорида), представляющий правые круги Республиканской партии США. Причиной стали резкие идеологические противоречия между ним и Маккарти. Гетц и другие республиканцы из нижней палаты Конгресса, придерживающиеся правых и крайне правых взглядов, не простили Маккарти в первую очередь решения пойти на определенный компромисс с демократами для предотвращения прекращения финансирования деятельности федерального правительства в условиях отсутствия утвержденного государственного бюджета на 2024 финансовый год, начавшийся в США 1 октября.

Маккарти был избран спикером Палаты представителей Конгресса США в январе. До него этот пост, являющийся третьим по значимости в государственной иерархии США, занимала Пелоси.