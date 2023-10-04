Пашинян назначил бывшего омбудсмена главой СВР Армении

Кристинне Григорян занимала пост омбудсмена с января 2022 года по январь 2023 года

ЕРЕВАН, 4 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал указ о назначении бывшего омбудсмена республики Кристинне Григорян первым руководителем созданной недавно Службы внешней разведки (СВР). Об этом сообщила пресс-служба правительства.

"Назначить Кристинне Григорян руководителем СВР", - говорится в опубликованном указе.

Закон о СВР Армении принят в конце 2022 года, однако руководитель назначен только сейчас. Григорян занимала пост омбудсмена с января 2022 года по январь 2023 года.