На юго-востоке Ирана задержали двух человек за распространение фейков о ситуации в стране

По сведениям источника агентства Tasnim, задержанные действовали в городе Захедан

ДУБАЙ, 4 октября. /ТАСС/. Силы безопасности Ирана задержали двоих подозреваемых в распространении недостоверной информации о ситуации в стране с целью вызвать протест у граждан. Об этом сообщило агентство Tasnim со ссылкой на источник.

По его данным, задержанные действовали в городе Захедан, административном центре провинции Систан и Белуджистан, расположенной на юго-востоке исламской республики. Их основной целью силовики считают дестабилизацию ситуации в городе и разжигание массовых беспорядков. Добиться этого злоумышленники пытались при помощи публикации в интернете заведомо ложной информации, которая могла вызвать конфликт граждан с представителями местной власти.

2 октября силы безопасности Ирана задержали пятерых человек, попытавшихся повторить беспорядки в Захедане, где год назад протесты переросли в массовые столкновения. У задержанных было изъято техническое оборудование, в том числе подключенное к сервису спутникового доступа в интернет Starlink.

30 сентября 2022 года по меньшей мере 19 человек погибли, более 20 получили ранения в ходе беспорядков в Захедане. Тогда несколько вооруженных лиц обстреляли один из полицейских участков города - это произошло в рамках протестов из-за гибели Махсы Амини. Как заявил начальник полиции провинции Ахмед Тахери, под огнем оказалась группа верующих, которые в это время выходили из мечети, расположенной рядом с участком. Власти провинции назвали случившееся терактом.

Акции протеста начались в Иране 17 сентября 2022 года после похорон 22-летней Амини. Согласно официальной версии, эта курдская девушка была задержана полицией нравов из-за неправильного ношения головного платка. При допросе у нее случился сердечный приступ, от которого она умерла. В социальных сетях, однако, распространилась информация о том, что Амини была избита полицейскими. Президент Ирана Эбрахим Раиси сообщил, что распорядился провести тщательное расследование этого инцидента, и призвал дождаться его результатов.