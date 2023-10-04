СМИ: партию Шольца ждет сокрушительное поражение на выборах в Баварии и Гессене

В частности, по информации телеканала, согласно опросам, на выборах в Баварии за СДПГ проголосуют 9%

БЕРЛИН, 4 октября. /ТАСС/. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), которую представляет канцлер Олаф Шольц, потерпит сокрушительное поражение на выборах в Баварии и Гессене. Такое мнение во вторник высказал телеканал n-tv.

По его информации, согласно опросам, на выборах, которые состоятся в воскресенье, в Баварии за СДПГ проголосуют всего 9%. Социал-демократов ожидает только пятое место после Христианско-социального союза (ХСС), партии "Свободные избиратели", "зеленых" и "Альтернативы для Германии" (АДГ), утверждает телеканал. В Гессене же за СДПГ проголосуют только 16-17%, несмотря на участие в предвыборной программе главы МВД ФРГ Нэнси Фезер, сообщает n-tv. В этой федеральной земле социал-демократов может обогнать не только Христианско-демократическая партия (ХДС), но и "Союз-90"/"зеленые" и "Альтернатива для Германии".

Как утверждает телеканал, это воскресенье станет для Шольца худшим за время его канцлерства. Поражение на выборах отражается на рейтингах канцлера и его правительства. Согласно опросам, 79% немцев недовольны работой Шольца, сообщает телеканал. По всей Германии, согласно рейтингам, СДПГ явно отстает от АДГ и ХДС, утверждает n-tv.

Телеканал полагает, что для исправления нынешней кризисной ситуации у Шольца есть три возможных пути. Первый - это использование поражения для перезагрузки партии и смены ряда министров. Второй - это изменение позиции по трем ключевым проблемам: вопросу неконтролируемой миграции, и вопросам промышленной и энергетической политики. Третий - игнорировать кризисную ситуацию и довести свое канцлерство до окончания в 2025 году. В случае выбора третьего пути n-tv предсказывает усиление правого популизма.