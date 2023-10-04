Граждане Польши выступили за прекращение поддержки проживающих в стране украинцев

Как отметил политолог Казимеж Кик, "по всей Европе растет неприятие к прибывающим иммигрантам"

ТАСС, 4 октября. Большая часть граждан Польши считает, что республика должна перестать оказывать проживающим в стране украинцам финансовую поддержку. Об этом свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного исследовательским центром Pollster для издания Super Express.

Отвечая на вопрос, должна ли Польша продолжать финансово помогать украинским гражданам, в частности выделять им по 500 злотых ежемесячно на каждого ребенка (около $110), 36% участников исследования ответили "конечно нет", 24% сказали "скорее нет". Решительных сторонников финансовой поддержки оказалось лишь 8%, еще 18% опрошенных ее поддерживают, но менее уверенно. 14% не смогли ответить на поставленный вопрос.

"Поляки помогают украинцам, но все больше выступают за то, чтобы помогать не во вред себе. Мы очень сочувствуем украинцам, но, как оказалось, нельзя закрывать глаза на свои интересы", - прокомментировал результаты опроса политолог Казимеж Кик. По его словам, влияние на отношение поляков к помощи украинцам оказали последние высказывания украинских политиков в адрес Польши на фоне конфликта вокруг поставок зерновых. "Кроме того, у нас по всей Европе растет неприятие к прибывающим иммигрантам", - добавил профессор.

Исследование проводилось 21-22 сентября с участием 1 015 человек.

В последнее время Варшава и Киев обмениваются резкими заявлениями, переходящими в угрозы. Камнем преткновения стал вопрос поставок украинской сельскохозяйственной продукции в ЕС. Польша в числе ряда стран приняла меры, чтобы не допустить обвала цен на внутреннем рынке из-за потока украинского зерна. Однако для Киева, который обсуждает бюджет на следующий год с рекордным дефицитом, вопрос экспорта сельхозпродукции стоит очень остро.

Попытки Еврокомиссии урегулировать ситуацию пока не увенчались успехом. Киев подал жалобу во Всемирную торговую организацию, а Варшава напомнила, что транзит оружия и гуманитарной помощи на Украину осуществляется через польскую территорию. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предупредил о готовности расширить список запрещенных к ввозу товаров с Украины, если ее власти продолжат накалять обстановку.