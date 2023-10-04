Таиланд усилит безопасность иностранных туристов после стрельбы в ТЦ в Бангкоке

Как сообщило агентство Bloomberg, стрельба может нанести вред туристической отрасли страны

БАНГКОК, 4 октября. /ТАСС/. Таиланд предпримет шаги для повышения безопасности иностранных туристов после стрельбы в торговом центре Siam Paragon в Бангкоке. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на министра туризма Судаван Вангсуппхакиткосон.

Она подчеркнула, что стрельба в ТЦ Siam Paragon в столице была "единичным инцидентом". Однако министр заявила, что правоохранительные органы будут ужесточать проверку оружия в торговых центрах и других туристических местах, передает ее слова агентство.

Как сообщает Bloomberg, стрельба может нанести вред туристической отрасли Таиланда. "Стрельба повредит доверию и настроениям туристов", - приводит агентство слова главного экономиста исследовательского центра Касикорн в Бангкоке Бурина Адулваттана. Это также "увеличивает риск ухудшения хрупкого экономического восстановления Таиланда, и правительству придется приложить все усилия, чтобы восстановить доверие", считает он. Управление по туризму Таиланда и другие агентства также активизируют свою коммуникационную стратегию, чтобы успокоить путешественников и улучшить имидж Таиланда как безопасного туристического направления, сообщает агентство.

Экстренные службы получили во вторник сообщение о выстрелах в торговом центре в Бангкоке в районе 16:20 по местному времени (12:20 мск). Позднее стало известно, что стрелком оказался 14-летний парень, который впоследствии без сопротивления сдался полицейским. В ходе первичного допроса он объяснил свои мотивы некими голосами, которые управляли его действиями. Столичная полиция сообщила, что в результате происшествия погибли граждане Китая и Мьянмы. Еще пять человек пострадали, среди них были граждане Китая, Лаоса и Таиланда.

В консульской службе посольства России в Таиланде ТАСС сообщили, что "данных о пострадавших россиянах от таиландских властей не поступало".

Siam Paragon находится в центре Бангкока и является одним из самых популярных торговых центров столицы, который ежедневно посещают тысячи туристов. 4 октября торговый центр начал работу по обычному расписанию.