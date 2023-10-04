В Бишкеке ожидают участия Путина в торжествах по случаю юбилея авиабазы РФ в Киргизии

Дата официально российской стороной не объявлялась

БИШКЕК, 4 октября. /ТАСС/. Власти Киргизии ожидают, что президент России Владимир Путин 12 октября во время визита в республику примет участие в торжественном мероприятии, приуроченном к 20-летию открытия российской авиабазы в городе Кант (Чуйская область). Об этом заявил в Бишкеке заведующий отделом внешней политики администрации главы киргизского государства Муратбек Азымбакиев.

"В рамках предстоящего визита запланированы двусторонние переговоры главы государства [Садыра Жапарова] с президентом Владимиром Путиным. Лидеры стран обсудят актуальные вопросы двусторонней и многосторонней повестки, а также перспективы дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества. Кроме того, планируется участие глав государств в торжественном мероприятии, посвященном 20-летнему юбилею открытия авиационной базы ОДКБ в городе Кант", - сказал он.

Дата официально российской стороной не объявлялась. 13 октября в Бишкеке пройдет саммит СНГ.

По словам Азымбакиева, официальный визит президента России в республику состоится по приглашению президента Киргизии.

Российская авиабаза в городе Кант была открыта в октябре 2003 года и является авиационным компонентом Коллективных сил быстрого развертывания (КСБР) ОДКБ в Центральной Азии. Она входит в состав Объединенной военной базы РФ в Киргизии, в нее также включены узел дальней связи ВМФ в городе Кара-Балта (Чуйская область), испытательная база противолодочного оружия в Караколе (административный центр Иссык-Кульской области) и автономный сейсмический пункт в Майлуу-Суу (Джалал-Абадская область).

999-я авиабаза в Канте способна принимать самолеты как фронтовой, так и военно-транспортной авиации. Ее основная задача - контроль воздушного пространства Средней Азии. Предназначена прежде всего для авиационной поддержки подразделений наземного компонента КСБР, а также для обеспечения безопасности воздушных границ Киргизии.