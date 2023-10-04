МИД Украины подтвердил гибель пяти граждан страны в ДТП в Италии

Еще трое украинцев получили ранения

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Пять граждан Украины погибли и трое получили ранения в результате падения пассажирского автобуса в районе Венеции. Об этом сообщил официальный представитель МИД Украины Олег Николенко.

По его словам, в настоящее время дипломаты пытаются связаться с родственниками пострадавших. "Украинское посольство в Риме и генеральное консульство в Милане уже занимаются аварией, произошедшей ночью на трассе А4 вблизи Венеции", - рассказал Николенко в комментарии украинскому изданию "Бабель".

Транспортное средство упало во вторник вечером в районе железнодорожной станции с высоты не менее 10 м на электрические провода и загорелось. Подробности инцидента в настоящее время устанавливаются. Огонь был быстро потушен, что позволило извлечь обгоревшие тела.

Согласно последней информации, погиб 21 человек, включая двух детей, и 18 пострадали, в том числе несовершеннолетние. Они были доставлены в больницы разных городов на северо-востоке Италии. Состояние некоторых оценивается как крайне тяжелое. По данным венецианских властей, всего на борту находились 39 человек, включая 40-летнего итальянского водителя, который числится среди погибших. Префектура сообщала, что среди погибших по крайней мере пять украинцев и один немец. Идентификация остальных жертв и пострадавших продолжается.

По данным СМИ, автобус на смешанном топливе с метаном использовался как шаттл для доставки туристов из Венеции в кемпинг на материковой части, в районе промышленного района Маргера. Одной из версией произошедшего называют недомогание водителя. По другой - автобус мог загореться, что привело к его последующему выезду за парапет эстакады.