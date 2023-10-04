В Молдавии проходят обыски у оппозиционной партии "Возрождение"

Глава пресс-службы партии Олеся Витнянская сообщила, что сотрудники прокуратуры пришли к Вячеславу Жукову, Антону Осадчуку и Валерию Мырзе

КИШИНЕВ, 4 октября. /ТАСС/. Сотрудники прокуратуры Молдавии проводят обыски у лидеров оппозиционной партии "Возрождение". Об этом сообщила корреспонденту ТАСС глава пресс-службы партии Олеся Витнянская.

"У нас с утра очередные обыски. В городе Бельцах пришли к Вячеславу Жукову, который возглавляет список в муниципальный совет, в Рышканах обыск у лидера партийной организации Антона Осадчука, который является кандидатом в городской совет. В Окнице у кандидата в городской совет Валерия Мырзы, который также является доверенным лицом партии и сегодня должен подать документы кандидата Ирины Лозован на должность мэра города и кандидата в городской совет. Также об обысках сообщили наши однопартийцы в Флорештах и Дрокии", - рассказала она.

В сентябре парламент Молдавии голосами правящей Партии действия и солидарности одобрил ходатайство Генпрокуратуры о лишении депутатского иммунитета членов партии "Возрождение" Александра Нестеровского и Ирины Лозован, против которых выдвинуты обвинения в получении незаконного финансирования со стороны молдавского политика Илана Шора.