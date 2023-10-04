Заместители глав МИД РФ и Турции проведут в Анкаре консультации по линии ОЧЭС

Турецкое внешнеполитическое ведомство сообщило, что дипломаты обсудят вопросы, касающиеся международных экономических организаций

АНКАРА, 4 октября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин проведет в четверг в Анкаре консультации со своим турецким коллегой Мехметом Кемалем Бозаем. Об этом сообщило турецкое внешнеполитическое ведомство.

Дипломаты обсудят "вопросы, касающиеся международных экономических организаций, в частности Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС)", говорится в заявлении.

Турция с 1 июля приступила к исполнению обязанностей председателя ОЧЭС.

ОЧЭС - это региональное экономическое объединение 13 государств Причерноморья и Южных Балкан, созданное по инициативе Турции в 1992 году. Штаб-квартира расположена в Стамбуле. Целью организации является превращение Черноморского региона в зону мира, стабильности и процветания путем многостороннего экономического сотрудничества между ее государствами-членами.