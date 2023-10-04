В Польше заявили о возможном продлении контроля на границе со Словакией

Заместитель министра внутренних дел Павел Шефернакер сообщил, что "самое главное заключается в том, чтобы остановить маршрут нелегальной миграции с юга Европы"

ТАСС, 4 октября. Контроль на границе Польши и Словакии, введенный 3 октября по инициативе польских властей сроком на 10 дней, может быть продлен. Об этом заявил в интервью радиостанции RMF24 заместитель министра внутренних дел Польши Павел Шефернакер.

"Многое указывает на то, что это [контроль] будет продолжено в соответствии с обязательными принципами кодекса Шенгена, - сказал он. - Мы будем наблюдать за ситуацией и примем решение". По словам чиновника, "самое главное заключается в том, чтобы остановить маршрут нелегальной миграции с юга Европы".

"Сегодня проблемой является граница со Словакией", - указал Шефернакер, отметив, что "закрытие нескольких погранпереходов ничего не изменит", поскольку "нужны совместные действия".

С полуночи вторника Польша ввела пограничный контроль на границах со Словакией. Границу можно будет пересечь в 22 пропускных пунктах, где будут проводиться выборочные проверки. Польская служба погранохраны предупредила, что переход из одного государства в другое по горным тропам запрещается. С начала года на границе со Словакией были задержаны 1 603 нелегальных мигранта, на границе с Чехией - 279. В 2022 году на южных границах Польши задержали всего 78 беженцев, а в 2021-м - 32.

Шенгенский кодекс о границах дает государствам-членам право временно восстанавливать контроль внутри зоны Шенгена при возникновении "серьезной угрозы государственной политике или внутренней безопасности". В случаях, "требующих немедленных действий", государство-член может без предупреждения ввести контроль сроком на 10 дней. Период восстановления контроля может быть продлен на срок до 20 дней. При этом общая продолжительность пограничного контроля не должна превышать двух месяцев.