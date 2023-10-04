В молдавской партии "Возрождение" связали обыски с давлением на оппозицию

Как отметили в партии, представителей политического объединения "пытаются выбить из предвыборной гонки", так как они составляют серьезную конкуренцию кандидатам от правящей ПДС

КИШИНЕВ, 4 октября. /ТАСС/. Власти Молдавии, используя силовые ведомства, организовали беспрецедентное давление на оппозиционную партию "Возрождение". Об этом говорится в распространенном заявлении партии в связи с обысками, которые прошли у ее членов и сторонников.

"Очередная волна обысков у активистов и местных лидеров партии "Возрождение" на севере страны указывает только на то, что власть нас боится. Такому беспрецедентному давлению не подвергалась ни одна оппозиционная партия", - говорится в заявлении. В нем подчеркнуто, что представителей политического объединения "пытаются выбить из предвыборной гонки", так как они составляют серьезную конкуренцию кандидатам от правящей Партии действия и солидарности (ПДС). "Нас это не остановит, мы продолжим бороться за возрождение Молдовы без ПДС", - указали в партии.

Как ранее сообщила корреспонденту ТАСС глава пресс-службы "Возрождения" Олеся Витнянская, сотрудники прокуратуры Молдавии в среду утром пришли с обысками к лидерам партии в городах Бельцы, Рышканы, Окница, Дрокия и Флорешты.

В сентябре парламент Молдавии голосами правящей партии одобрил ходатайство Генпрокуратуры о лишении депутатского иммунитета членов партии "Возрождение" Александра Нестеровского и Ирины Лозован, против которых выдвинуты обвинения в получении незаконного финансирования со стороны оппозиционного молдавского политика Илана Шора.