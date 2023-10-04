Иран заявил о готовности направить наблюдателей на армяно-азербайджанскую границу

Начальник Генерального штаба вооруженных сил республики Мохаммад Багери отметил, что сохранение напряженности в регионе Южного Кавказа не в интересах не только Армении и Азербайджана, но и других стран

ТЕГЕРАН, 4 октября. /ТАСС/. Иран готов направить своих наблюдателей на армяно-азербайджанскую границу.

С таким заявлением выступил начальник Генерального штаба вооруженных сил республики Мохаммад Багери на встрече с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном.

"Сохранение напряженности в регионе Южного Кавказа не в интересах не только Армении и Азербайджана, но и других стран региона, - приводит слова Багери агентство Tasnim. - В связи с этим Иран готов направить своих наблюдателей на армяно-азербайджанскую границу".

2 октября официальный представитель МИД исламской республики Насер Канани Чафи, комментируя ситуацию в Нагорном Карабахе, заявил, что у иранской стороны есть также "планы по отправке помощи беженцам Карабаха".

Григорян находится в Тегеране с 1 октября. За время своего визита он уже встретился со своим иранским коллегой Али Акбаром Ахмадияном, а также министром иностранных дел республики Хосейном Амиром Абдоллахияном и президентом страны Эбрахимом Раиси.