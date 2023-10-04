Россия запретила въезд двум гражданам Молдавии из-за давления на СМИ

Представитель МИД страны Игорь Захаров отметил, что решение о запрете коснулось Лилианы Вицу и Михаила Сиркели

КИШИНЕВ, 4 октября. /ТАСС/. Россия запретила въезд в страну председателю Совета по телевидению и радиовещанию Молдавии Лилиане Вицу и журналисту Михаилу Сиркели, которые, по данным МИД РФ, причастны к ограничениям прав российских журналистов в республике. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС официальный представитель Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Игорь Захаров.

"Послу Республики Молдова Лилиану Дарию сообщили о решении российских властей запретить въезд в страну Лилиане Вицу и Михаилу Сиркели", - сказал Захаров.

Во вторник МИД РФ заявил решительный протест послу Молдавии в связи с продолжающимся в стране политически мотивированным преследованием русскоязычных СМИ, а также разжиганием антироссийских настроений. Дипломату сообщили, что в качестве асимметричной меры закрыт въезд в РФ ряду лиц, имеющих прямое отношение к ограничению прав российских журналистов. Там уточнили, что очередным проявлением этого стало решение о высылке из страны 13 сентября руководителя агентства Sputnik Молдова Виталия Денисова. Сотрудники миграционной службы увезли его в аэропорт с постановлением о депортации первым же рейсом, не дав собрать вещи и взять домашних животных. Позже миграционная служба проинформировала, что Денисова посчитали угрозой информационной безопасности страны.