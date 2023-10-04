В Молдавии опубликуют список лиц, которых не допустят к выборам 5 ноября

Как сообщил председатель парламента Игорь Гросу, попавшие в него люди - это "конгломерат бандитов"

КИШИНЕВ, 4 октября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Молдавии составят список представителей оппозиции, которых не допустят к участию в местных выборах 5 ноября. Об этом сообщил председатель парламента Игорь Гросу.

"Список составят на основании данных Службы информации и безопасности (СИБ), Генпрокуратуры, Национального центра по борьбе с коррупцией и других ведомств", - заявил Гросу. По его словам, попавшие в него люди - это "конгломерат бандитов".

Эти меры приняты на фоне решения Конституционного суда (КС) Молдавии, который признал незаконным решение парламента о запрете на участие в выборах представителям запрещенных партий, в частности партии "Шор". Гросу заявил, что в течение дня депутаты соберутся на внеочередное заседание, чтобы с помощью поправок в избирательный кодекс конкретизировать список таких лиц. Он считает, что эта мера будет соответствовать решению КС.

Ранее в среду Комиссия по чрезвычайному положению правительства Молдавии уже вынесла распоряжение о применении запретительных мер. В нем отмечается, что они распространяются на политиков, поддерживающих связи с запрещенной партией "Шор", а также оказавшихся под санкциями других стран или ранее снимавшихся с выборов.

В июне нынешнего года КС по предложению правительства постановил признать неконституционной партию "Шор". Судьи приняли к сведению обвинения в финансовых нарушениях, выводы СИБ, которая обвинила партию в действиях в интересах России, а также санкции против политической силы во главе с Иланом Шором со стороны ЕС и США. Согласно этому решению, партия считается распущенной, а Минюсту республики поручено создать комиссию по ее ликвидации и исключению из государственного реестра.

Уголовные дела в Молдавии были заведены примерно на половину депутатов от оппозиции. Под следствием оказались не только представители партии "Шор", но также лидеры и активисты крупнейшей в оппозиции Партии социалистов Республики Молдова и ряда других внепарламентских партий. В стране уже больше года действует режим ЧП, прекращено вещание оппозиционных телеканалов.